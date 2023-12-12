الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المزمار البلدي والسمسمية.. مظاهر فرحة المواطنين بالانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

من أول يوم في الانتخابات الرئاسية ظهرت وسائل عديدة لاحتفال المصريين بذلك العرس الانتخابي، منها انتشار المزمار البلدي أمام مقار اللجان الانتخابية، والذي كان يجوب شوارع وطرقات المدن والحواري؛ لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات وصولًا إلى ما يعرف باسم السواكني والاعلام.

السيناريست أيمن سلامة يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

السواكني والجلاليب

في محافظة حلايب وشلاتين رصدت صفحة «شباب تنسيقية شباب الأحزاب» في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، حضور كبير للناخبين واحتشاد، ظهر فيه أبناء حلايب وشلاتين مرتدين "السواكني" وهو الزي التقليدي للأهالي والذي يتكون من أربع قطع الصديرى والجلبية والقميص أو كما يطلق عليه هناك "العراقة أو التقشيطة" والبنطلون الأبيض وكما يطلق عليه هنا "البوجا"، وقاموا برفع أعلام مصر، ليضربوا ليضربوا مثالًا في حب مصر.

وفي قنا فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين على أنغام المزمار والطبل البلدي، من اليوم الأول للانتخابات وسط إقبال من المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، ولم يتوقف الأمر عند مقار اللجان الانتخابية بل امتد ليكون المزمار لبلد أحد أبرز وسائل حث المواطنين في المشاركة الانتخابية خاصة في القرى والنجوع.

وفي بورسعيد والإسماعيلية كانت السمسمية حاضرة  ليشارك المواطنين على عزفها الاستحقاق الدستوري، وغنى رضا قنديل عازف السمسمية، أمام مدرسة جواد حسني بمحافظة الإسماعيلية، ليعزف أمامها على عوده أغاني السمسية الوطنية، وتفاعل العديد من المواطنين معه.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في ثالث أيامها، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

 وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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