السيناريست أيمن سلامة يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى السيناريست والكاتب أيمن سلامة، اليوم الثلاثاء، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأعرب أيمن سلامة، عقب الإدلاء بصوته، عن سعادته، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد رمز النخلة.