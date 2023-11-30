الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أيمن سلامة عن اتفاقية 1000 حلقة دراما باللغة الهندية: تنقل الثقافة المصرية للعالم

ايمن سلامة
ايمن سلامة

أعرب المؤلف أيمن سلامة، عن سعادته الشديدة باتفاقية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتوزيع وعرض 1000 حلقة دراما تليفزيونية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم.

وقال “أيمن” لـ"الدستور"، إن خطوة ترجمة الدراما المصرية باللغة الهندية بأنحاء العالم مميزة ورائعة، وستساعد على فتح سوقًا جديدا ونقل الثقافة المصرية للآخرين، لافتًا إلى أن الدراما المصرية كانت تخاطب الوطن العربي فقط، منذ 73 عام بنشأتها الأولى عام 60، مؤكدًا أن اتفاقية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ستغير هذا الانغلاق الفني وخروجه للنور لعالم مختلف تماما عن ثقافتنا وعادتنا وتقاليدنا وهو الامر الهام تنفيذه منذ فترة.

وأشار إلى أن تصدير الدراما المصرية لم تتوقف فقط على نشر ثقافتنا وهويتنا العربية، ولكنها ستدر دخل كبير لمصر، بدلا من استيراد الدراما الهندية والتركية وغيرهم، موجها الشكر لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الخميس، عن إبرام الاتفاقية الأولى لتوزيع وعرض 1000 حلقة دراما تليفزيونية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي سيفتح أسواقًا جديدة للدراما المصرية، ويسهم في انطلاق الفن المصري والوصول به إلى آفاق أبعد في الانتشار والتأثير.

ويعد الاتفاق بداية لتعاقد كبير في مجال صناعة الدراما والسينما مع الشركة الهندية سوبركلاستر برودكشن لتوزيع الأعمال المصرية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم.

وتم توقيع الاتفاق اليوم بين عمرو الفقي، العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والسيد شهاب الدين شودري.

المؤلف ايمن سلامة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 1000 حلقة دراما تليفزيونية باللغة الهندية الثقافة المصرية تصدير الدراما المصرية

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