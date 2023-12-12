الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"من مقر لجنة الانتخابات".. أول ظهور لـ سما المصرى بعد خروجها من السجن (فيديو)

الفنانة سما المصري
الفنانة سما المصري

أدلت الفنانة سما المصري بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، والذي يعد الظهور الأول لها بعد تنفيذها أحكام الحبس ضدها البالغة 3 سنوات ونصف السنة.

انتظروا فيديوهات من انتخابى اليوم

ونشرت سما المصري مقطع فيديو لها أثناء التصويت بالانتخابات، وعلّقت عليه قائلة: "من انتخابات الرئاسة المصرية اليوم الثلاثاء، انتظروا فيديوهات من انتخابي اليوم على قناتي على يوتيوب".

وتابعت: "وانتظروا فيديوهات أخرى لمواضيع متعددة، وحشتووووني"، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها.

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات، في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية، على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز السلم.

سما المصري انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي أخبار انتخابات مصر

مواد متعلقة

أحمد عامر: الإقبال على التصويت بالانتخابات الرئاسية فاق التوقعات وكان مبهرًا (فيديو)

"الشعب الديمقراطى": تصويت المصريين فى الانتخابات يعنى مشاركته فى مسئوليات الحكم

نسرين البغدادي ترصد دور ومشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

شريف عارف: الانتخابات الرئاسية 2024 تجربة كبيرة ومهمة (فيديو)

برلماني: الشعب المصري أصبح لديه وعي بقيمة المشاركة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.. ظهور قوى للعنصر الشبابى بمسيرة حماة الوطن بالغربية

مسيرة للتحالف الوطني بأسيوط للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

زكي القاضي: الشعب له دور عظيم في الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. بيبو يرفض التنازل عن عقوبة الـ200 ألف جنيه على لاعبي الأهلي قبل المونديال

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

"من مقر لجنة الانتخابات".. أول ظهور لـ سما المصرى بعد خروجها من السجن (فيديو)

عاجل.. فيتوريا يرفض تأخر انضمام "صلاح" لمعسكر الفراعنة

يوسف شعبان: المشاركة في الانتخابات الرئاسية تدفع الإصلاح السياسي والاقتصادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟