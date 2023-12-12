"من مقر لجنة الانتخابات".. أول ظهور لـ سما المصرى بعد خروجها من السجن (فيديو)

أدلت الفنانة سما المصري بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، والذي يعد الظهور الأول لها بعد تنفيذها أحكام الحبس ضدها البالغة 3 سنوات ونصف السنة.

انتظروا فيديوهات من انتخابى اليوم

ونشرت سما المصري مقطع فيديو لها أثناء التصويت بالانتخابات، وعلّقت عليه قائلة: "من انتخابات الرئاسة المصرية اليوم الثلاثاء، انتظروا فيديوهات من انتخابي اليوم على قناتي على يوتيوب".

وتابعت: "وانتظروا فيديوهات أخرى لمواضيع متعددة، وحشتووووني"، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها.

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات، في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية، على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز السلم.