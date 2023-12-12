فريق نتنياهو السرى.. إسرائيل تبحث مستقبل غزة بعد الحرب للمرة الأولى

ذكرت القناة 13 العبرية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شكّل فريقا سريا صغيرا من كبار الحلفاء وممثلين عن مؤسسة الدفاع؛ لمناقشة خطط مستقبل غزة في مرحلة ما بعد الحرب.

وحسب القناة، يترأس الفريق مستشار الأمن القومي تساحي هنجبي، ووزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر، ويضم ممثلين عن الجيش الإسرائيلي والموساد والشين بيت.

وحضر السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، مايك هرتسوج، الاجتماعات أيضا، وفقا للقناة، التي أضافت أن الفريق التقى بالفعل أربع مرات، ومن المتوقع أن يجتمع مرة أخرى هذا الأسبوع.

خطط إسرائيل لمستقبل غزة بعد الحرب

وقال مسئول كبير للقناة 13 إن إسرائيل أبلغت الأمريكيين بوجود الفريق، لأنه من المهم لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تقدم تل أبيب خطة لليوم التالي.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فإن التحرك الإسرائيلي الأول من نوعه لبحث مستقبل غزة في مرحلة ما بعد الحرب يأتي بعد ضغوط أمريكية على إسرائيل بشأن خطة ما بعد الحرب، ووفقًا للتقارير، تريد الولايات المتحدة من إسرائيل أن تنهي قريبًا العدوان بعد أن دخل شهره الثالث.

وقال نتنياهو إن إسرائيل ستحتفظ بوجود أمني مفتوح في غزة. وتحدث مسئولون إسرائيليون عن فرض منطقة عازلة لإبعاد سكان غزة عن الحدود الإسرائيلية، وهي خطة تعارضها الولايات المتحدة، ويستبعد المسئولون الإسرائيليون أي دور للسلطة الفلسطينية.

وفي الوقت نفسه، قال كبار المسئولين الأمريكيين إنهم لن يسمحوا لإسرائيل بإعادة احتلال غزة أو تقليص أراضيها الصغيرة بالفعل، وقد دعوا مرارا وتكرارا إلى العودة النهائية للسلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا، واستئناف محادثات السلام الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

وأكدت القناة 13 أن أي استنتاجات يتوصل إليها الفريق، بقيادة هنجبي، سيتم تقديمها أيضا إلى مجلس الوزراء الأمني.

وقال ديرمر، في الاجتماع، حسب القناة: "يجب أن يكون هناك تغيير جذري في السلطة الفلسطينية ونظامها التعليمي، ودون هذه التغييرات الثقافية ستجد إسرائيل نفسها في مواجهة سكان معادين".