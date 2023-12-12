الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فريق نتنياهو السرى.. إسرائيل تبحث مستقبل غزة بعد الحرب للمرة الأولى

نتنياهو
نتنياهو

ذكرت القناة 13 العبرية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شكّل فريقا سريا صغيرا من كبار الحلفاء وممثلين عن مؤسسة الدفاع؛ لمناقشة خطط مستقبل غزة في مرحلة ما بعد الحرب.

وحسب القناة، يترأس الفريق مستشار الأمن القومي تساحي هنجبي، ووزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر، ويضم ممثلين عن الجيش الإسرائيلي والموساد والشين بيت.

وحضر السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، مايك هرتسوج، الاجتماعات أيضا، وفقا للقناة، التي أضافت أن الفريق التقى بالفعل أربع مرات، ومن المتوقع أن يجتمع مرة أخرى هذا الأسبوع.

txt

صحة غزة: الاحتلال خطط لتدمير منظومتنا منذ بداية العدوان

 خطط إسرائيل لمستقبل غزة بعد الحرب

وقال مسئول كبير للقناة 13 إن إسرائيل أبلغت الأمريكيين بوجود الفريق، لأنه من المهم لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تقدم تل أبيب خطة لليوم التالي.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فإن التحرك الإسرائيلي الأول من نوعه لبحث مستقبل غزة في مرحلة ما بعد الحرب يأتي بعد ضغوط أمريكية على إسرائيل بشأن خطة ما بعد الحرب، ووفقًا للتقارير، تريد الولايات المتحدة من إسرائيل أن تنهي قريبًا العدوان بعد أن دخل شهره الثالث.

وقال نتنياهو إن إسرائيل ستحتفظ بوجود أمني مفتوح في غزة. وتحدث مسئولون إسرائيليون عن فرض منطقة عازلة لإبعاد سكان غزة عن الحدود الإسرائيلية، وهي خطة تعارضها الولايات المتحدة، ويستبعد المسئولون الإسرائيليون أي دور للسلطة الفلسطينية.

وفي الوقت نفسه، قال كبار المسئولين الأمريكيين إنهم لن يسمحوا لإسرائيل بإعادة احتلال غزة أو تقليص أراضيها الصغيرة بالفعل، وقد دعوا مرارا وتكرارا إلى العودة النهائية للسلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا، واستئناف محادثات السلام الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

txt

وسط رفض إسرائيلى.. "نيوزويك": توافق فلسطينى على خطة بايدن لمستقبل غزة بعد الحرب

وأكدت القناة 13 أن أي استنتاجات يتوصل إليها الفريق، بقيادة هنجبي، سيتم تقديمها أيضا إلى مجلس الوزراء الأمني.

وقال ديرمر، في الاجتماع، حسب القناة: "يجب أن يكون هناك تغيير جذري في السلطة الفلسطينية ونظامها التعليمي، ودون هذه التغييرات الثقافية ستجد إسرائيل نفسها في مواجهة سكان معادين".

غزة خطط الحرب نتنياهو الإحتلال الإسرائيلي تساحي هنجبي مستقبل غزة بعد الحرب إسرائيل

مواد متعلقة

تقرير أمريكى: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين القسرى

رويترز: السيسى هو المرشح الأوفر حظًا فى الانتخابات الرئاسية المصرية

كواليس زيارة سفراء مجلس الأمن الدولى إلى معبر رفح

كارثة تفجرها "واشنطن بوست": الولايات المتحدة زودت إسرائيل بالفسفور الأبيض المحرم دوليًا

عاجل.. كواليس مكالمة ساخنة.. ماذا دار بين بوتين ونتنياهو خلال 50 دقيقة؟

خرائط السيطرة.. مناطق وجود قوات الاحتلال الإسرائيلى داخل غزة

تقرير دولى: أجندة السيسى الاقتصادية والسياسية تؤهله لولاية ثالثة فى مصر

صحف العالم: إقبال المصريين على الانتخابات فاق التوقعات.. والسيسى الأنسب لقيادة مصر

الأكثر قراءة

ناقلة تتعرض لهجوم قبالة اليمن كانت ستزور إسرائيل فى يناير

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

بيبو يرفض التنازل عن عقوبة الـ200 ألف جنيه على لاعبي الأهلي قبل المونديال

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

الوطنية للانتخابات: لن نوقع عقوبة الـ500 جنيه على الممتنعين عن المشاركة بالانتخابات

عاجل.. فيتوريا يرفض تأخر انضمام "صلاح" لمعسكر الفراعنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟