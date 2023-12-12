الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تلاحم شعبي.. رئيس جامعة طنطا يتقدم مسيرة حاشدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

واصلت جامعة طنطا في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024 مسيراتها الحاشدة للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث أطلقت الجامعة مسيرة حاشدة بمشاركة ما يزيد عن 30 ألف من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس يتقدمهم الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة.

شهدت المسيرة تفاعل كبيرا من منسوبي الجامعة والأهالي والذي يعكس التفاف جميع فئات المجتمع يدا واحدة خلف الوطن، وردد المشاركون النشيد الوطني والأغاني الوطنية والهتافات الحماسية التي حولت المسيرة إلى ملحمة وطنية وذلك خلال توجههم لأحد المقار الانتخابية بمنطقة سبرباي.

وأوضح الدكتور محمود ذكي أن “طلاب طنطا " شاركوا بقوة وقدموا نموذجا للوعي والاصطفاف حول الوطن، موضحا أن ما حدث على مدار ثلاثة أيام من مشاركة واسعة للطلاب في العملية الانتخابية سواء بالتصويت أو الحشد أو توجيه الناخبين أمام المقار الانتخابية هو تتويج لجهود الدولة المصرية في بناء شخصية المواطن المصري ودعم وتشجيع الشباب وطلاب الجامعات بكافة فئاتها.

وأضاف رئيس جامعة طنطا أن مصر اليوم تجني ثمار ما زرعته بالاستثمار في شبابها باعتبارهم القوى الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية، مشيدا بالإقبال الكثيف الذي شهدته المقار الانتخابية من مشاركات شبابية بشكل فاق كل التوقعات، مشيرا إلى أن مشاركة طلاب الجامعة في الفترة الماضية في الأنشطة والزيارات التوعوية ساهم في بناء وعيهم الوطني والذى انعكس على اقبالهم الكبير على المشاركة  في التصويت  بالانتخابات الرئاسية.

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