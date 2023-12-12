الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد عامر: الإقبال على التصويت بالانتخابات الرئاسية فاق التوقعات وكان مبهرًا (فيديو)

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد عامر

قال الكاتب الصحفي أحمد عامر، إن الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية اليومين الماضيين فاق التوقعات وكان مبهرًا، مشددًا على أن الشعب المصري لديه وعي عال للغاية، ويدرك بشكل حقيقي حجم المخاطر التي تحيط بالدولة والتحديات التي تواجهها.

وأشار عامر، خلال لقائه عبر قناة DMC، اليوم الثلاثاء، إلى أن تجاوز نسب الإقبال الـ45% على مدار يومين أمر مذهل في كل الانتخابات على مستوى العالم، ومن المتوقع كسر حاجز الـ50% في الانتخابات الرئاسية باليوم الثالث نظرًا للإقبال الكثيف للغاية على مدار أول يومين.

 

استقرار الدولة المصرية

وتابع: هذا الأمر لم يحدث من قبل، فالمواطنون على وعي تام بكون حدود مصر ملتهبة من كل الاتجاهات سواء الغربية أو الشرقية أو الجنوبية، فالإقليم كله يواجه أزمات.

وأكد الكاتب الصحفي، أن كم الرسائل التي وجهها الشعب المصري للعالم بنزوله واحتشاده أمام اللجان الانتخابية من أجل الإدلاء بصوته هائل، والرسائل متعددة الجوانب، حيث يؤكد حرصه بالأمن القومي واستقرار الدولة المصرية، فضلًا عن التشديد على نزاهة الانتخابات المصرية.

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