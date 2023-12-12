نشرة الثانية | اللجان الانتخابية تستمر في استقبال الناخبين.. و3 وزراء يفتتحون معرض "فوود إفريقيا"

تستمر لجان الاقتراع في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024 وسط حرص شديد من المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية في ساعاتها الاخيرة قبل غلق اللجان في تمام التاسعة مساء

وافتتح وزراء التموين والنقل والتجارة يفتتحون الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود إفريقيا" المنعقد في الفترة من 12 الي 14 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة أكثر من 900 شركة تمثل 32 دولة.. وإليكم أهم الأخبار على مدار الساعة.

"النيابة الإدارية": انتظام العمل داخل اللجان في ثالث الأيام

صرح المستشار أحمد جلال، المتحدث باسم غرفة عمليات نادى النيابة الادارية، عن انتظام فتح اللجان الفرعية بجميع المحافظات وبدء عملية التصويت وسط اقبال كبير من الناخبين امام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية.. لقراءة المزيد اضغط هنا

الوطنية للانتخابات: عملية الاقتراع مستمرة حتى تصويت آخر ناخب باللجان

عقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل فتح اللجان في اليوم الثالث والأخير من انتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقال "بنداري" إن اللجان على مستوى الجمهورية فتحت أبوابها في التاسعة صباحًا وتوافد الناخبون على اللجان الفرعية للإدلاء بأصواتهم، وتم فتح لجنة رقم 28 في الوراق في تمام الساعة 10:20 صباحًا.. لقراءة المزيد اضغط هنا

3 وزراء يفتتحون معرض فود إفريقيا بمشاركة 900 عارض محلي ودولي

أكد هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن الصناع شريك أساسي في معرض فود إفريقيا وتحرص دائما على الارتقاء بمستوى الصناعات الغذائية للمنافسة في الأسواق العالمية.

وتابع خلال كلمته التي ألقاها على هامش المؤتمر الصحفي للمعرض الذي افتتحه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود إفريقيا" خلال الفترة من 12 الي 14 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة أكثر من 900 شركة تمثل 32 دولة، أن حجم تصدير الصناعات الغذائية تجاوز ٤.٣مليار دولار نهايه اكتوبر الماضي بنسبة نمو ١٥٪ مشيرًا إلى أن الصناع تسعى لزيادة حجم الصادرات الغذائية لـ ٥.١ مليار دولار نهايه العام المقبل.. لقراءة المزيد اضغط هنا

المصرية السودانية تستهدف ضخ 60 ألف رأس ابقار حية لصالح وزارة التموين

أعلن نصر حامد الرئيس التفيذي للشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة أن الشركة تستهدف خلال العام المقبل ضخ 60 ألف رأس أبقار حية لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين لضخها بالمجمعات الاستهلاكية مقابل 40 ألف راس خلال 2023.. لقراءة المزيد اضغط هنا

سعر الذهب اليوم في مصر 2023 وسعر سبيكة btc الثلاثاء

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر 2023 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بنحو 10 جنيهات للذهب عيار 21، بينما تراجعت باقي أعيرة الذهب بقيم متباينة وذلك في سوق الصاغة، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب اليوم في مصر 2023 وسعر سبيكة btc. .. لقراءة المزيد اضغط هنا

"المركزى للإحصاء": تراجع واردات مصر من القمح والأدوية أسهم فى خفض إجمالى الواردات

انخفضت قيمة الواردات المصرية بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث بلغت 6.08 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل 7.28 مليار دولار لشهر سبتمبر عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 16.5%. .. لقراءة المزيد اضغط هنا