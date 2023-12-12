"المركزى للإحصاء": تراجع واردات مصر من القمح والأدوية ساهم بخفض إجمالى الورادات

انخفضت قيمة الواردات المصرية بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث بلغت 6.08 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل 7.28 مليار دولار لشهر سبتمبر عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 16.5٪.

أسباب تراجع واردات مصر

وقال تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن ذلك التراجع يرجع إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع، وأهمها القمح بنسبة 8.8%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 0.1%.

وتضمنت القائمة أيضًا واردات لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 39.1%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 38.0%.

وفي المقابل ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق، ومنها منتجات البترول بنسبة 14.9%، والمواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 27.0%، والغاز الطبيعي بنسبة 27.2٪، وسيارات ركوب بنسبة 156.6%.

وكانت قيمة العجز في الميزان التجاري سجلت 3.14 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل 2.84 مليـار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق بنسبة ارتفاع بلغت 10.3٪.