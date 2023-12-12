الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

3 وزراء يفتتحون معرض فود إفريقيا بمشاركة 900 عارض محلى ودولى

وزير التموين
وزير التموين

أكد هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن الصناع شريك أساسي في  معرض فود إفريقيا وتحرص دائما على الارتقاء بمستوى الصناعات الغذائية للمنافسة في الأسواق العالمية.

وتابع خلال كلمته التي ألقاها على هامش المؤتمر الصحفي للمعرض الذي افتتحه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، في الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود إفريقيا" خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة أكثر من 900 شركة تمثل 32 دولة، أن حجم تصدير الصناعات الغذائية تجاوز ٤.٣ مليار دولار نهايه اكتوبر الماضي بنسبة نمو ١٥٪ مشيرًا إلى أن الصناع تسعى لزيادة حجم الصادرات الغذائية لـ ٥.١ مليار دولار نهاية العام المقبل.

ويشهد المعرض مشاركة دولية متميزة بإجمالى 13 جناحا دوليا، فضلًا عن مشاركة دولة الكويت كضيف شرف المعرض لهذا العام.

ويشارك فى الفعاليات أيضا العديد من المنظمات التنموية.

ويشارك فى الفعاليات عدد من الهيئات والجهات الحكومية، من بينها هيئة المواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك المصرية والمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات ومركز تطوير وسلامة الغذاء والحجر الزراعى وهيئة تنمية الصعيد والحجر البيطرى.

ومن أبرزالدول المشاركة  فى فعاليات المعرض كل من الجزائر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وروسيا والبرازيل وإسبانيا والهند وباكستان وإيطاليا والصين والكويت وبولندا وتركيا وكوريا الجنوبية وماليزيا وفرنسا وتونس والأردن.

هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية الأسواق العالمية الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مهندس كامل الوزير والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للأغذية فوود أفريكا

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