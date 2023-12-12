الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المصرية السودانية تستهدف ضخ 60 ألف رأس ابقار حية لصالح وزارة التموين خلال العام المقبل توفير 30 ألف رأس بالمجمعات الاستهلاكية خلال شهر رمضان

لحوم
لحوم

أعلن نصر حامد الرئيس التفيذي للشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة أن الشركة تستهدف خلال العام المقبل ضخ 60 ألف رأس أبقار حية لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين لضخها بالمجمعات الاستهلاكية  مقابل 40 ألف راس خلال 2023.

جاء ذلك خلال مشاركته على هامش افتتاح فاعليات الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للغذية والمشروبات"فود افريكا" المقام في الفترة من 12 إلى14 ديسمبر بمركز مصر للمعارض بمشاركة 900 شركة تمثل 32 دولة بالإضافة إلى 500 مشتري دولي.

وأوضح أنه في إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك فإن الشركة تستعد لتوريد 30 ألف رأس من الأبقار الحية (سوداني-جيبوتي)،لتلبية احتياجات المواطنين في هذا الشهر والذي تزيد فيه معدلات الاستهلاك.
وأكد حامد أن الشركة تسعى لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان والبالغ 1.5 مليار دولار سنويا، لافتا إلى أنه يتم مبادلة السلع بين البلدين لتقليل الضغط على العملة الأجنبية.


وأضاف أن أهم واردات مصر من السلع الغذائية السودانية هى السمسم والصمغ العربي والقطن والفول السوداني بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار سنويا.
ولفت حامد إلى أنه لأول مرة تم استيراد نحو 5 آلاف طن من الفول الصويا من السودان لمصر وتستهدف زيادتها العام المقبل إلى 20 ألف طن، منوها بأن توفير الفول الصويا من السودان سيكون  بسعر تنافسي بسبب قرب المسافة مقارنة بالدول الأخرى


تجدر الاشارة إلى أنه تم تأسيس المصرية السودانية للتنمية قي 2021  بمساهمة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة جنوب الوادي للتنمية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع  الأعمال وشركة الاتجاهات المتعددة التابعة للحكومة السودانية

افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
فعاليات الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود افريكا" والذي تنظمه شركة كونسبت بالتعاون مع هيئة معارض دوسلدورف ومجموعة أى أف بى خلال الفترة من 12 الي 14 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وبرعاية كريمة من وزارتى التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة وذلك بمشاركة اكثر من 900 شركة تمثل 32 دولة، الى جانب دعوة اكثر من 500 مشترى دولى.

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