الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسيرة "حياة كريمة" في كفر الشيخ تحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

عرضت جريدة "الدستور"، لقطات مصورة، من انطلاق مسيرة  مؤسسة حياة كريمة فى محافظة كفر الشيخ. 

حيث تواصل المؤسسة  جهودها فى حث المواطنين على المشاركة بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية، وسط إقبال كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024، وسط عملية تنظيمية لدخول الناخبين وتسهيل إجراءات التصويت.

انتخابات الرئاسة 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

 

 

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