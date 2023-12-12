مسيرة نسائية لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية بكفرالشيخ

عرضت جريدة "الدستور"، لقطات مصورة، من انطلاق مسيرة نسائية حاشدة لحياة كريمة بمحافظة كفرالشيخ، من أجل حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتوافد المواطنون منذ الصباح الباكر على لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية في محافظة كفرالشيخ.

انتخابات الرئاسة 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.