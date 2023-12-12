الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الإقبال الكثيف يُسيطر على تغطية الصحف العالمية للانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

كان الإقبال الحاشد على الانتخابات الرئاسية محل اهتمام من الصحف العالمية على مدار الثلاث أيام الماضية، والتي أصر فيها المصريين على النزول وتأدية الواجب الوطني من خلال المشاركة في الاستحقاق الدستوري.

وسلطت الصحف العالمية الضوء على تلك الحشود حيث كان الإقبال الكبير من المصريين صاحب التغطية الأوسع للصحف المحلية والعالمية أيضًا، من أجل إبراز ما قام به المصريين من جهد.

أسقف منفلوط يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية (صور)

ماذا قالت الصحف العالمية؟

وكانت البداية من صحيفة لوموند الفرنسية، التي تحدثت عن إقبال المصريين على صناديق الاقتراع من أجل اختيار الرئيس القادم، وأيضًا صحيفة لوفيجارو التي عن أعداد من يحق لهم الانتخاب وهم 67 مليون مصري.

ووصفت وكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد برس إقبال المصريين على صناديق الاقتراع بأنه احتشاد في الانتخابات الرئاسية، وأما كالة أنباء شينخوا الصينية قالت أن المواطنين يصطفون أمام اللجان الانتخابية.

أما قناة فرانس 24 فقالت أن هناك تواجد كبير للمصريين في مراكز الاقتراع، وموقع نوفا نيوز الإيطالى رصد تجمع آلاف الناخبين أمام مراكز الاقتراع.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة المرشح الرئاسي السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

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