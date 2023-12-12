أسقف منفلوط يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (صور)

أدلى الأنبا ثاؤفيلس، أسقف إيبارشية منفلوط، وعدد من كهنة الإيبارشية، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة النصر الابتدائية بمنفلوط، اليوم الثلاثاء.

كما شارك الأنبا مكسيموس، مطران بنها وقويسنا، في التصويت للانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الشهيد مصطفى عمر بيومي التجريبية للغات ببنها.