الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسقف منفلوط يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (صور)

الأنبا ثاوفيلس
الأنبا ثاوفيلس

أدلى الأنبا ثاؤفيلس، أسقف إيبارشية منفلوط، وعدد من كهنة الإيبارشية، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة النصر الابتدائية بمنفلوط، اليوم الثلاثاء.

كما شارك الأنبا مكسيموس، مطران بنها وقويسنا، في التصويت للانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الشهيد مصطفى عمر بيومي التجريبية للغات ببنها.

 

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