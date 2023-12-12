الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا أغناطيوس يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بمجمع مواقف المحلة الكبرى(صور)

الانبا اغناطيوس
الانبا اغناطيوس

يحتفل المصريون بمختلف انتماءاتهم، بالماراثون الانتخابي، حيث يتوجهون الي مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقرر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

وأدلى نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية في لجنة الوافدين بمجمع مواقف المحلة الكبرى.

وادلى الأنبا أنيانوس أسقف إيبارشية بني مزار بصوته، في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة بني مزار الثانوية بنين ببني مزار.

كما صوت الأنبا مقار، أسقف الشرقية ومدينة العاشر، في الانتخابات الرئاسية، بلجنة مدرسة الشهيد محمد ثابت بمدينة فاقوس.

 كما أدلى الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة عمر بن عبد العزيز بمنطقة طره بالمعادي.

من جهته، قال القمص موسى ابراهيم متحدث الكنيسة الرسمي، في تعليق عبر صفحة مركز الكنيسة الإعلامي إنه رغم الظروف الصحية لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية حرص على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.. نموذج رائع فى الوطنية وحب مصر.

انتخابات الرئاسة 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

متابعة إعلامية للانتخابات

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

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