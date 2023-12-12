الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا أرسانيوس يحتفل بالاستحقاق الدستورى فى مدرسة الشيخ سليمان على المشتركة (صور)

الأنبا أرسانيوس
الأنبا أرسانيوس

يحتفل المصريون بمختلف انتماءاتهم بالماراثون الانتخابي، حيث يتوجهون إلي مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسبما هو مقر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

الأنبا أرسانيوس يحتفل بالاستحقاق الدستوري في مدرسة الشيخ سليمان علي المشتركة

أدلى الأنبا أرسانيوس، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو بأسوان، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الشيخ سليمان علي المشتركة بإدفو.

وأيضا  أدلى نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

ورافقه نيافة المطران في هذا العرس الوطني عدد من الآباء القمامصة والكهنة، والرهبان والراهبات، المتواجدين، بمحافظة الأقصر.

وفي حديث صحفي، أشاد صاحب النيافة بإقبال المواطنين إلى لجان الإنتخابات. وهذا دليل على وطنية، ووعي الشعب المصري بحقوقه، كما أشاد أيضًا بالمجهود المميز في التنظيم، وحسن الاستقبال.

وفي ذات السياق، دعا الأنبا عمانوئيل جموع الشعب المصري للمشاركة الفعالة من أجل حاضر، ومستقبل بلدنا الحبيب مصر.

من جانبه شدد الخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، رئيس الطائفة الكلدانية في مصر، على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وقال في تصريح له: أناشد وأحث جميع أبناء الطائفة الكلدانية مع كل المؤسسات والهيئات التابعة للكنيسة في مصر بممارسة حقهم الديمقراطي بالمشاركة بفعالية بالانتخابات الرئاسية.

وقال: هذا حق ديمقراطي مكتسب، وواجب وطني في هذه المرحلة المفصلية. صوت كل مواطن محسوب ويسهم بإرساء ركائز الدولة ومؤسساتها الدستورية، مبارك شعبي مصر.

ويأتي ذلك في إطار الدور الوطني للكنائس المصرية وعلى رأسها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وكذلك الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، والكنيسة الإنجيلية بمصر برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، والكنيسة الأسقفية الأنجليكانية برئاسة الدكتور المطران سامي فوزي، وقداسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس.

ويتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس الجمهورية هم:

1- عبدالفتاح السيسي - رمز النجمة (الرئيس الحالي).

2- فريد زهران - رمز الشمس (رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي).

3- عبدالسند يمامة - رمز النخلة (رئيس حزب الوفد).

4- حازم عمر - رمز السلم (رئيس حزب الشعب الجمهوري).

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