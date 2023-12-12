الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الانبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا بولا يؤدي الاستحقاق الوطني

الانبا دانيال
الانبا دانيال

يحتفل المصريون بمختلف انتماءاتهم، بالماراثون الانتخابي، حيث يتوجهون الي مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

الانبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا بولا يؤدي الاستحقاق الوطني

شارك نيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الاحمر، بالمارثون الانتخابي، للانتخابات الرسمية لرئاسة جمهورية مصر العربية لعام 2024، حيث توجه إلى المدرسة التي يوجد بها لجنته الانتخابية وقام بأداء الواجب الوطني.

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وحرصا من نيافة الحبر الجليل الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها بأداء واجبه الوطنى، قام نيافته يرافقه عدد من الاباء الكهنة بالتوجه الى مقر لجنتهم بمدرسة "ام المؤمنين " الابتدائية المعتمدة بحى الشرق، وذلك للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، والتى بدأت وتستمر لمدة ثلاث أيام.

وناشد مطران بورسعيد الجميع على ضرورة المشاركة في الانتخابات، والايجابية نحو أي عمل وطني لرفعة بلادنا الغالية مصر.

بالاضافة لذلك شارك نيافة الحبر الجليل الأنبا يوحنا، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إيبارشية شمال الجيزة، بالمارثون الانتخابي، للانتخابات الرسمية لرئاسة جمهورية مصر العربية لعام 2024، حيث توجه إلى المدرسة التي يوجد بها لجنته الانتخابية وقام بأداء الواجب الوطني.

وشارك نيافة الحبر الجليل الأنبا ثيؤدسيوس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إيبارشية وسط الجيزة، بالمارثون الانتخابي، للانتخابات الرسمية لرئاسة جمهورية مصر العربية لعام 2024، حيث توجه إلى المدرسة التي يوجد بها لجنته الانتخابية وقام بأداء الواجب الوطني.

كما أكد على الاستحقاق الانتخابي لكل مواطن راجيا الجميع المشاركة الايجابية فى الاختيار الرئاسى مضيفا: واننا ندعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستقرار البلاد واستكمال مسيرة التنم.

هذا ويتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس الجمهورية هم

1- عبد الفتاح السيسي - رمز النجمة (الرئيس الحالي).

2- فريد زهران - رمز الشمس (رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي).

3- عبد السند يمامة - رمز النخلة (رئيس حزب الوفد).

4- حازم عمر - رمز السلم (رئيس حزب الشعب الجمهوري).

 

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