الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الفنانة بسمة تُدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بلجنة جمال عبدالناصر

الفنانة بسمة
الفنانة بسمة

أدلت الفنانة بسمة بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، في لجنة جمال عبدالناصر بالدقي.

 
ودعت بسمة المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.


وشهدت اللجان الانتخابية بمنطقة بالدقى منذ الصباح الباكر إقبالًا كثيفًا من المواطنين، للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، في مشهد حضارى يليق بالدولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ22 ألفًا و340 متابعًا لها.

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