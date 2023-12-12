احتفالات بشوارع شبرا فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية

احتشد أهالي شبرا شمال محافظة القاهرة، اليوم، من الصباح الباكر أمام لجان الاقتراع بالأعلام المصرية وعلى الأنغام الوطن، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

ونظم حي شبرا مسيرات على الأغاني الوطنية احتفالات باليوم الثالث على الانتخابات الرئاسية.

من جهتها أشارت محافظة القاهرة إلى أن لجان المحافظة شهدت إقبالا في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.

وأشاد اللواء خالد عبدالعال بالوعي لدى مواطني المحافظة بالانتخابات الرئاسية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية ومدرجة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، ويبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية