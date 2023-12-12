الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الجيزة" تُدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية (صور)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

أدلت سمية الخطيب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024، في اللجنة الانتخابية، لجنة مدرسة السعيدية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، التي شهدت اصطفافا لطوابير الناخبين، اليوم الثلاثاء.

وكيل مديرية تعليم الجيزة تدلى بصوتها بلجنة مدرسة السعيدية
وكيل مديرية تعليم الجيزة تدلى بصوتها بلجنة مدرسة السعيدية
وكيل مديرية تعليم الجيزة تدلى بصوتها بلجنة مدرسة السعيدية
وكيل مديرية تعليم الجيزة تدلى بصوتها بلجنة مدرسة السعيدية

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر، وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية ومدرجة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، ويبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".

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