الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نائب محافظ القاهرة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بشق الثعبان

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أدلت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بمقر لجنته الانتخابية بمدينة شق الثعبان.

وأكدت نائب محافظ القاهرة أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب دستورى على كل مواطن مصري يطمح في مستقبل أفضل، حيث وجهت الدعوة لكافة المواطنين للتوجه للجان الانتخابية للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستورى الهام الذي يمثل مرحلة مهمة تشهد فيها الدولة المصرية جهودا كبيرة لتحقيق نهضة تنموية ملموسة.

وأوضحت عبدالمنعم أن اصطفاف المصريين أمام لجان الاقتراع إنما يؤكد عزم وإصرار الشعب المصري على استكمال مسيرته نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات، من خلال جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية والتنفيذية لخروج العملية الانتخابية بهذا الشكل المشرف.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، يوم الأحد الماضي، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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