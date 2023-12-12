الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة تطمئن على سير العملية الانتخابية بحي الخليفة

المهندسة جيهان عبد
المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، محيط عدة لجان بنطاق حي الخليفة بحضور العميد طارق اليمني رئيس الحي والاجهزة التنفيذية والمعنية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.

وأشادت نائب المحافظ بجهود الاجهزة التنفيذية لتوفير كافة الخدمات وبوعى المواطنين  الذين حرصوا على التواجد بكثافة أمام اللجان فى اليوم الثالث للانتخابات لإدلاء بأصواتهم، وحرصهم على المشاركة بفعالية في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستورى.

وأكدت نائب المحافظ على أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن.

وأشارت إلى وجود متابعة للعملية الانتخابية على مدار الساعة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة لخروج هذا العرس الديمقراطى بصورة حضارية تليق باسم مصر من خلال فرق المتابعة الميدانية المنتشرة بنطاق احياء المنطقة الجنوبية لتذليل كافة التحديات امام الناخبين وتكثيف اعمال النظافة والانارة ورفع كافة الاشغالات بمحيط اللجان طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

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