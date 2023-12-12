احتشاد أهالى حلوان أمام اللجان الانتخابية جنوب العاصمة

احتشد مواطنو حلوان على لجان الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ لاختيار مرشحهم الدستوري حيث تجمع العشرات أمام لجان الاقتراع منذ الساعات الأولى بعد فتح اللجان في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.

وقام حسام طوبار رئيس حي حلوان وجميع الأجهزة المعنية، بالمرور والمتابعة على اللجان الانتخابية بنطاق حي حلوان لليوم الثالث على التوالى.

وأجرى رئيس الحي جولة إلى المدارس بنطاق حي حلوان، وذلك للتأكد من وجود طاقم الأمن بالكامل.

وشملت جولة رئيس الحي المرور على النظافة العامة خارج وداخل مقرات اللجان الانتخابية الرئاسية والتأكد من عدم وجود أى عرقلة أو تعديات أو مخالفات تعوق العملية الانتخابية.