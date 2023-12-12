طوابير أمام اللجان باليوم الثالث للانتخابات بالشرقية

شهدت لجان محافظة الشرقية، إقبالا كبيرا من قبل الناخبين الذين اصطفوا في طوابير بمحيط اللجان؛ وذلك مع بدء فتح باب الاقتراع في تمام التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، مع ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في محافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا تستوعب 1016 لجنة فرعية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.