الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طوابير أمام اللجان باليوم الثالث للانتخابات بالشرقية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت لجان محافظة الشرقية، إقبالا كبيرا من قبل الناخبين الذين اصطفوا في طوابير بمحيط اللجان؛ وذلك مع بدء فتح باب الاقتراع في تمام التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، مع  ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في محافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا تستوعب 1016 لجنة فرعية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

إقبال كثيف من المواطنين على لجان حدائق أكتوبر والأهرام في ثالث أيام الانتخابت

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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الإسعاف يتمركز أمام مقار الانتخابات لليوم الثالث في حلوان

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