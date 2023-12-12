الخارجية الأمريكية تعرب عن انزعاجها الشديد من نشر صور لـ"فلسطينيين عراة"

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الصور التي عرضت لسكان قطاع غزة وهم شبه عراة تبعث على الانزعاج الشديد، وفقا لفضائية القاهرة الاخبارية.

وقد بثت وسائل إعلام عبرية، يوم الخميس، لقطات لرجال جردهم الجيش الإسرائيلي من ملابسهم؛ ما تسبب بحالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، صرحت قالت وزارة الخارجية الأمريكية بأن أمريكا تتوقع من كل دولة تزودها بالأسلحة أن تستخدمها بما يتوافق مع قوانين الحرب، وإسرائيل ليست استثناء.

وأكدت أن إسرائيل تحتاج إلى ذخائر الدبابات بشكل عاجل، ولكن ذلك لا يقلل من التزامها بالعمل في إطار الالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي.