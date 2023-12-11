الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حزب ”المصريين“: نسبة الإقبال المرتفعة بالانتخابات الرئاسية مؤشر لتطور الحياة السياسية في مصر

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا

أثنى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 إلى 45% من إجمالي المقيدين بقاعدة الناخبين، مشيرًا إلى أن مشاركة أكثر من 30 مليون ناخب في العُرس الديمقراطي أكد أن المصريين على قدر كافِ من المسئولية تجاه وطنهم.

شعب مصر أدرك جيدًا حجم التحديات الإقليمية والدولية

وقال ”أبو العطا“ في بيان اليوم الإثنين إن وصول نسبة المشاركة إلى هذا الرقم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية يُعد إنجاز تاريخي يُحسب للمواطن المصري الذي كان على قدر المسئولية الوطنية التي نحن بصددها، مؤكدًا أن شعب مصر أدرك جيدًا حجم التحديات الإقليمية والدولية ويعي خطورة المرحلة ولبى نداء وطنه في مرحلة دقيقة للغاية.

وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن الشعب المصري أصر على أن يقف بجانب الدولة المصرية في مواجهة كافة التحديات، وهو ما انعكس على نسبة المشاركة التاريخية التي تتوج جهود مؤسسات الدولة والأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني الذي دأب على رفع الوعي الشعبي بأهمية المرحلة وهو ما يمثل مؤشر لتطور الحياة السياسية.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن نزول الشعب المصري بهذه الأعداد الكبيرة أمام اللجان الانتخابية بمثابة ضامن حقيقي لترسيخ دعائم الديمقراطية في الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن الأعداد الغير مسبوقة من المشاركين في الانتخابات تؤكد وعي المواطن المصري بأهمية الاستحقاق الدستوري.

وأشار إلى أن المواطن المصري لديه وعي كبير بالمؤامرة التي تتم على المنطقة المحيطة بمصر، ويعي أن هناك استهدافًا للدولة المصرية ويشعر بخطورة المرحلة المقبلة، وهو ما انعكس على المشهد الانتخابي خاصة بعد أن رسخ في يقين المصريين أن تثبيت أركان وأمن وسلامة الدولة المصرية مرتبط بنسبة مشاركة المصريين في الانتخابات.

واختتم: “الشعب المصري هو سيد قراره والمشهد المُشرف للانتخابات الرئاسية المصرية ومشاركة ملايين المصريين بنسبة وصلت إلى 45% لأول مرة في هذا الاستحقاق بمثابة رسالة لجميع دول العالم أن شعب مصر يقف خلف وطنه على قلب رجل واحد من أجل الحفاظ على مقدراته ومكتسباته وحماية أمنه القومي، فضلًا عن التأكيد على أن نداء الوطن لا يُرد”.

الانتخابات الرئاسية المشاركة التاريخية القوى السياسية الحياة السياسية الشعب المصري الجمهورية الجديدة

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