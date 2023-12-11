"الحرية المصري": الإقبال بالانتخابات الرئاسية سيكون الأكبر في تاريخ الاستحقاقات الدستورية

قال د.ممدوح محمود، رئيس حزب الحرية المصرى، إن المشاركة الكبيرة من المصريين فى الانتخابات الرئاسية دليل على وعى المصريين بأهمية الاستحقاق الدستورى المهم؛ فرسم خريطة المستقبل.

أضاف ممدوح أن ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات ببلوغ نسبة التصويت إلى 45% من المقيدين فى الجداول الانتخابية يؤكد أن الاقبال الجماهيرى فى هذه الانتخابات سيكون الأكبر فى تاريخ الاستحقاقات الدستورية.

دليل قوى على ادراك الشعب المصرى بحجم التحديات

وأكد رئيس حزب الحرية المصري أن الاقبال الجماهيرى فى الانتخابات الرئاسية دليل قوى على إدراك الشعب المصرى بحجم التحديات الاقليمية والدولية على الامن القومى المصرى؛ الأمر الذى يتطلب اصطفاف جميع المصريين خلف قيادة سياسية قادرة على مواجهة تلك التحديات.

وأوضح ممدوح أن الشعب المصرى لديه عقيدة راسخة بأن المستقبل المشرق لن يتحقق الا بالعمل الجاد والاختيار الصادق لرئيس يعرف حجم التحديات ويمتلك القدرة على مواجهتها؛ مؤكدا أن الرئيس السيسى هو الشخص المناسب لهذه المرحلة.

استعرض المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام عملية التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.

وقال خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة انتظام التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، إن اللجان العامة والفرعية تشهد كثافات غير مسبوقة للعملية الانتخابية.

واستمع المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات عبر تقنية الفيديو كونفرانس لرؤساء اللجان العامة في المحافظات في بورسعيد وجنوب سيناء.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.