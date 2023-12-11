الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الأعلى للقبائل العربية": تصويت 45% من الناخبين تأكيد على نضج المواطن المصري سياسيًا

الدكتور محسن داود,
الدكتور محسن داود, نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل العربية ل

قال الدكتور محسن داود، نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل العربية لشئون الأحزاب السياسية، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت على أن 45%؜ من المقيدين بقاعدة الناخبين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة يعكس وعي المواطنين وحرصهم علي المشاركة في الاستحقاق الرئاسي.

وتابع "داود" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المواطن المصري وجه رسالة للعالم أكد فيها على نضجه سياسيًا وإدراكه لأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

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 إقبال ومشاركة كبيرة 

وأوضح “داود” أن المشهد الانتخابي شهد إقبالا كبيرا ومشاركة من المصريين خلال اليومين الاول والثاني من الانتخابات الرئاسية بشكل واضح ما يعكس إرادة المصريين في المشاركة الفعالة في ممارسة العملية الديمقراطية, ويؤكد الولاء والانتماء للوطن الحبيب مصر, كما يؤكد وعي المصريين بما يحاك ضد وطنهم من تحديات ومخاطر .

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يذكر أن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات، أكد أن العلمية الانتخابية شهدت على مدار، أمس واليوم، إقبالًا كبيرًا من المواطنين للتصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وأشار “بنداري” إلى أن 45% من إجمالي المتواجدين باللجان أدلوا بأصواتهم، مُشيرًا إلى أنه تم رصد نفاد بطاقات الاقتراع في بعض اللجان، خاصة لجان الوافدين وتم العمل على حلها وتزويد اللجان ببطاقات اقتراع وصناديق.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية أمس الأحد وتستمر حتى غد الثلاثاء وفقا للجدول الزمني للانتخابات.

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