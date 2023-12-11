الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

النائبة هند حازم تدلي بصوتها فى انتخابات الرئاسة بالشرقية.. وتؤكد: واجب وطني

النائبة أثناء الادلاء
النائبة أثناء الادلاء بصوتها

أدلت الدكتورة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب وممثلة فئة ذوي الإعاقة بالمجلس بصوتها في الانتخابات الرئاسية وذلك بلجنة مدرسة القومية بمدينة الزقازيق، مؤكدة أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية واجب وطني.

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ووجهت عضو مجلس النواب دعوة إلى جميع الأشخاص من فئة ذوي الإعاقة للنزول والمشاركة في هذا الاستحقاق قائلة: "أنزلوا وشاركوا..لازم تكونوا من أوائل الناخبين وفي الصفوف الأولى" مؤكدة أن حجم الإنجاز الذي تحقق لفئة ذوي الاعاقة خلال السنوات الماضية غير حياتهم للأفضل.
ودعت عضو مجلس النواب جموع الشعب المصري إلي المشاركة في انتخابات الرئاسة، قائلة: "أنزلوا ولا تفرطوا في حقكم الدستوري" لنثبت للعالم أن مصر دولة قوية بشعبها وشبابها وأنهم يدعمون الدولة المصرية في كافة قراراتها، لافتة إلى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تكاتف جميع فئات المجتمع من خلال المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها.

 

يذكر أن الانتخابات الرئاسية القادمة من المقرر إنطلاقها غدًا وتستمر علي مدار 3 ايام في الفترة من 10 – 12 ديسمبر 2023 م حيث يبلغ اجمالي عدد الناخبين 4 مليون و699 ألف و932 ناخب وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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