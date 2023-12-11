الانتخابات الرئاسية 2024.. «ماجدة» تتوكأ على عكاز: انتخبت رغم عجزى عن الحركة

تتوكأ على عكاز، وتسير بخطى مجهدة، لكنها تتحمل فى سبيل الحصول على حقها الدستورى فى الانتخاب، إنها ماجدة محمود، ٦٠ سنة، من الإسكندرية، التى أصرت على الإدلاء بصوتها رغم المصاعب، وحضرت إلى لجنتها الانتخابية منذ الصباح الباكر. قالت «ماجدة»، لـ«الدستور»، إنها منذ الإعلان عن إجراء الانتخابات قررت المشاركة، لأنها تعتبر ذلك شيئًا إيجابيًا، وتؤمن بضرورة أن يكون لكل مواطن صوت يختار به من يمثله، لصناعة مستقبل أولادنا.

وأضافت: «اختيارها هو الرئيس السيسى الذى تحتاجه مصر، لاستكمال الإنجازات، ولنظل فى أمن وأمان، والسيسى رئيس مصر كلها بتحبه، وإنسان قبل كل شىء»، متابعة: «بحب الريس وعشان كده نزلت أنتخبه».

وحثت أهالى الإسكندرية وجميع مواطنى مصر على النزول والمشاركة فى الانتخابات، قائلة: «أنا ست كبيرة وشاركت رغم عجزى، وليا صوت لازم أختار بيه رئيس مصر».