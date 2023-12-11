الوطنية للانتخابات: 45% من الناخبين باللجان أدلوا بأصواتهم

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية، إن العلمية الانتخابية شهدت على مدار، أمس واليوم، إقبالًا كبيرًا من المواطنين للتصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وتابع “بنداري” أن 45% من إجمالي المتواجدين باللجان أدلوا بأصواتهم، مُشيرًا إلى أنه تم رصد نفاد بطاقات الاقتراع في بعض اللجان، خاصة لجان الوافدين وتم العمل على حلها وتزويد اللجان ببطاقات اقتراع وصناديق.

لافتا إلي أن الهيئة قامت خلال الأيام الماضية بالتعاون مع شركات المحمول من إرسال ما يقارب 50 مليون رسالة للمواطنين لحثهم علي الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية والمدرجة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.