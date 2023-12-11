مراسل "القاهرة الإخبارية": 50 لجنة فرعية خاصة بالناخبين المغتربين فى الجيزة (فيديو)
في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، شهدت محافظة الجيزة إقبالًا كبيرًا من المصريين على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وأفاد محمد عبيد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن أحد المراكز الذي يضم 13 لجنة فرعية كان ممتلئًا بالناخبين من كل الفئات العمرية والاجتماعية، حتى في فترة الراحة، وكانوا ينتظرون دورهم بصبر وحماس.
وأشار إلى أن الجيزة تتميز بالطابع الصناعي والزراعي، مما يجعل الناخبين يتوافدون على المراكز في الفترة المسائية بعد انتهاء أعمالهم. وأضاف أن الجيزة تعد من أكثر المحافظات كثافة تصويتية في الانتخابات.
وذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أنشأت نحو 50 لجنة فرعية خاصة بالمغتربين الذين يعملون أو يسكنون في الجيزة، ولكنهم ينتمون إلى محافظات أخرى. وقال إن هذه اللجان شهدت إقبالًا ملحوظًا من هذه الفئة من الناخبين.
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