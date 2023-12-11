الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز": أهالى القليوبية واصلوا التجمع أمام اللجان حتى وقت الراحة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

كشفت نجاة الجبالي مراسلة قناة "إكسترا نيوز" من محافظة القليوبية، عن حجم الإقبال على اللجان الانتخابية في اليوم الثاني للانتخابات.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، إنّها لاحظت احتشاد المواطنين في طوابير أمام اللجان في زمن الراحة المحدد من الثالثة إلى الرابعة عصرًا رغم توقف العملية الانتخابية مؤقتًا في هذه الفترة.

وأضافت أن هذا الأمر حدث اليوم ولم يحدث بالأمس، ومشددةً على أنه لم يجرَ رصد أي مخالفة في العملية الانتخابية منذ انطلاقها صباح الأمس حتى اللحظة. 

وأشارت إلى أن هذا الأمر يعكس تمسك الناخبين بحقهم الدستوري الأصيل، وهو ما يعني أن العملية الانتخابية ماضية نحو الذروة في الساعات القليلة المقبلة، حتى يغلق باب التصويت غدًا.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

 

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