طلاب مدن حلوان الجامعية يحتشدون للتصويت فى الانتخابات الرئاسية بلجنة المغتربين

احتشد طلاب وطالبات المدن الجامعية بجامعة حلوان، اليوم الإثنين، أمام لجان الاقتراع بلجنة المغتربين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.

ورفع الطلاب الأعلام المصرية وسط هتافات حماسية داعية للمشاركة، مُقدمين نموذجًا مشرفًا أمام العالم على الوعي الكامل والانتماء الوطني.

تشجيع المشاركة في العرس الديمقراطي

خصصت الجامعة عددا من الباصات لنقل الطلاب، تيسيرًا عليهم للوصول إلى مقار اللجان والإدلاء بأصواتهم، ضمن حملتها التوعوية لتشجيع المشاركة في هذا العرس الديمقراطي.

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بأن الإقبال الكثيف والمشاركة الفاعلة من منتسبي الجامعة، تؤكد وعي الطلاب ودعمهم الكامل لمستقبل مصر.

الانتخابات الرئاسية 2024

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.