الانتخابات الرئاسية| دعم طبي لكبار السن بمحبط لجنة مدرسة أكتوبر في أسوان

شهدت العديد من اللجان الانتخابية بمدينة أسوان، وأبرزها بمدرسة ابطال أكتوبر الابتدائية بمدينة أسوان، وأسوان الثانوية بنات توافد عدد كبير من المواطنين وتحديدًا فئة كبار السن، لتلقى الخدمات الطبية بواسطة الفرق الطبية التابعة للتأمين الصحى الشامل.

وشملت الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين الناخبين المتوافدين على مقر اللجنة قياس ارتفاع ضغط الدم، والاعتلال الكلوى، وغيرها من الخدمات الطبية، التى وفرتها الدولة للناخبين.

وساهمت الفرق الطبية الموجودة أمام اللجان فى تقديم الخدمات الطبية لعدد كبير جدًا من المواطنين بعد مشاركتهم في الادلاء بأصواتهم بلجان الانتخابات الرئاسية.

وبلغ عدد اللجان الإنتخابية على مستوى محافظة أسوان عدد 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية، والذين تم توزيعها على 190 مدرسة، و8 معاهد أزهرية، و8 وحدة تضامن إجتماعى، و5 مراكز شباب، و4 وحدات صحية، و4 إدارات زراعية وإصلاح زراعى، و3 وحدات محلية، بالإضافة إلى وحدة تدريب مهنى.

وضمت اللجان الانتخابية تخصيص 12 لجنة منهم للوافدين والذين تم توزيعهم بالقرب من المشروعات القومي

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.