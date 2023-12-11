استثناءًا على القاعدة.. مشاركة واسعة للمرأة البدوية في الانتخابات الرئاسية بشمال سيناء (فيديو)

رصدت عدسة "الدستور"، حجم توافد أهالي شمال سيناء على مقار اللجان للمشاركة في ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

ورصد مقطع الفيديو، إقبالًا كبيرًا من أهالي محافظة شمال سيناء، للمشاركة في انتخابات الرئاسية 2024.

وبحسب الفيديو، تبدو مظاهر الفرحة على كل المشاركين، الذين جاءوا ليقولوا كلمتهم فى اختيار رئيسا لمصر 2024، كما أظهر الفيديو مشاركة أهالي شمال سيناء من البدو، بكافة مراحلهم العمرية.

كما أظهر الفيديو مشاركة واسعة للسيدات والفتيات، للمرة الأولى في تاريخ الاستحقاقات الدستورية، وهو استثناء على قواعد البدو الذين لايسمحون للسيدات بالخروج فى الشارع.

ورصد الفيديو أيضا، عدد من المسيرات بأعلام مصر، حشدا للانتخابات، وسط هتافات داعية لذلك، وتصفيق ورقص على أنغام الاغاني الوطنية، وتبدوا على المسيرات هناك وكأنها مهمة شبابية فقط، وهو أمر يعود لطبيعة الاعتقادات البدوية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.