"إكسترا نيوز": توافد المواطنين على لجان الاقتراع بالجيزة لم يتوقف لحظة واحدة
كشف تيموثي إيهاب مراسل قناة "إكسترا نيوز" من محافظة الجيزة، عن حجم الإقبال على اللجان الانتخابية في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.
وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الاثنين، إن توافد المواطنين على لجان الاقتراع لم يتوقف لحظة واحدة من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثاني للمصريين بالداخل.
وأضاف أن التوافد مازال مستمرا منذ ساعات الصباح الباكرة وقبل فتح أبواب اللجان، مشيرًا إلى أن المركز الانتخابي بمدرسة الصفا والمروة في منطقة فيصل يستمر الإقبال فيها وسط حشود كبيرة من المواطنين في مختلف الأعمار والفئات.
الانتخابات الرئاسية 2024
وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي