الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز": توافد المواطنين على لجان الاقتراع بالجيزة لم يتوقف لحظة واحدة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

كشف تيموثي إيهاب مراسل قناة "إكسترا نيوز" من محافظة الجيزة، عن حجم الإقبال على اللجان الانتخابية في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الاثنين، إن توافد المواطنين على لجان الاقتراع لم يتوقف لحظة واحدة من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثاني للمصريين بالداخل.

وأضاف أن التوافد مازال مستمرا منذ ساعات الصباح الباكرة وقبل فتح أبواب اللجان، مشيرًا إلى أن المركز الانتخابي بمدرسة الصفا والمروة في منطقة فيصل يستمر الإقبال فيها وسط حشود كبيرة من المواطنين في مختلف الأعمار والفئات.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

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