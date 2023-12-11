عزة مصطفى: تعظيم سلام للشعب المصرى: نسبة التصويت 45% ولسه باقى يوم

أبدت الإعلامية عزة مصطفى سعادتها البالغة بوصول نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 لـ45%.

وأضافت عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، خلال التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية قائلة: "بسم الله الله أكبر تعظيم سلام للشعب المصرى 45% نسبة المشاركة ولسه باقى يوم وربع كده اطمنا على بلادنا".

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.