الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: نظمنا رحلات للمراسلين الأجانب إلى شمال سيناء ليتمكنوا من متابعة الانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات، إن الهيئة أعلمت جميع المراسلين الأجانب المقيمين في مصر قبل الانتخابات بأن هناك تسجيل لدى الهيئة الوطنية للانتخابات لمن يرغب في المتابعة، وساعدتهم الهيئة في استخراج التصاريح للمتابعة.

وأضاف ضياء، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية: "سيرنا حافلة لرفح ولبئر العبد والعريش، أكثر من 25 مراسل أجنبي يمثلون 20 وسيلة إعلامية مروا بأنفسهم على اللجان الانتخابية، في سيناء، ومجموعتين انتقلوا للقاهرة والجيزة"، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات ستصدر بيانًا بحصيلة الزيارات. 

وأردف: “وفرنا حافلات لنقل المراسلين الأجانب، لشمال سيناء، لم نلزم أحد للذهاب، ولكن وفرنا حافلات لمن يرغب، وهناك ترتيبات لمحافظات أخرى بخلاف شمال سيناء”.

وختم: "المراسلون قاموا بتغطية اللجان الانتخابية وتوجهوا لمعبر رفح لتغطية تطورات الموقف في غزة، وتغطية زيارة الوفد القادم من مجلس الأمن".

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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