ضياء رشوان يرصد ازدياد حجم النشر في الإعلام الأجنبي عن الانتخابات الرئاسية.. ماذا قالوا؟

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إنه رصد أن وسائل الإعلام الأوروبية زاد النشر فيها عن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، لافتا إلى مئات المقالات التي نشرتها وكالات الأنباء الكبرى الغربية والشرقية.

وقال ضياء، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن المضمون الذي نشر في وسائل الإعلام العالمية أتى بطابع موضوعي أنه لا توجد ملاحظات حول سير إجراءات الانتخابات، ولا توجد ملاحظات حول تدخل من أي جهة من جهات الدولة أو القائمين على الانتخابات في سير الانتخابات.

وأضاف: "الانتخابات تحظى باهتمام كبير، وكان هناك ملاحظات قليلة جدًا، حيث تطرقت بعض المقالات للأوضاع الاقتصادية، وهناك أزمة اقتصادية في العالم، كما تطرقوا للأوضاع الإقليمية والأوضاع في غزة، وتم ربط التحليلات، بمن أوفر حظًا نتيجة الأحداث الإقليمية".

وختم: "الملاحظات قليلة، ولا يوجد شئ يتعلق بالعملية الانتخابية أو عن انحياز الدولة لمرشح ما".

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.