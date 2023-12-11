رئيس مياه القاهرة: الانتخابات الرئاسية تدعم الاستقرار وتستكمل الإنجازات

أدلى المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 بمدرسة سعد بن أبي وقاص بشبرا مصر، مؤكدا عقب إدلائه بصوته أن المشاركة فى العملية الانتخابية والعرس الديمقراطي واجب وطني؛ للمساهمة في تأسيس الانتقال إلى الجمهورية الجديدة، واستكمالا لمسيرة الإنجازات والمشروعات القومية فى مختلف المجالات والتنمية والبناء والاستقرار.

وقال رئيس شركة مياه القاهرة إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية يدعم الاستقرار والتنمية التى تشهدها مصر، مطالبا جميع العاملين بالمشاركة وإبداء الرأى فى العملية الانتخابية، بما يسهم في رسم وجه مصر الحضاري أمام دول العالم، ويبعث رسالة مضمونها أن المصريين حريصون على تكملة الإنجازات والمحافظة على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية ودعم البناء والتنمية، مشيرا إلى أن العمل يسير بكفاءة في كل قطاعات مياه القاهرة وفق الخطة التي وضعتها الشركة خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

وأكد الشيمي أن هناك غرفة عمليات مركزية تتابع سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، بجانب متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 وغرفة الطوارئ والعمل على حلها في حينها، كما تم توفير سيارات توزيع مياه صالحة للشرب ومعقمة بجوار اللجان الإنتخابية لتوفير مياه الشرب تحسبا لوقوع أى أحداث طارئة.

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.