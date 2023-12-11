محافظ الجيزة يتابع تقديم الخدمات للمواطنين في 5 أحياء

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة تفقدية صباح اليوم الإثنين، للاطمئنان على استقرار تقديم أجهزة المحافظة لخدماتها واستمرار العمل بمشروعات التطوير الجارية بأحياء: الطالبية، الهرم، ومراكز ومدن أبوالنمرس والحوامدية والبدرشين.

وحرص محافظ الجيزة، على تفقد حالة النظافة بنطاق الأحياء والمدن وإنسيابية الحركة المرورية على المحاور والطرق واستعدادات مختلف الأجهزة لرفع التعديات والمخلفات وتمركز فرق الطوارئ فى إطار الإجراءات المتخذة لتسهيل تحركات المواطنين للجان الإنتخابية بنطاق المحافظة.

وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال التطوير الجارية بطريق 6 أكتوبر بمدينة أبوالنمرس، حيث وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس برفع المخلفات وناتج الأعمال أولًا بأول لتسهيل حركة المرور، مشددًا على ضرورة إسراع وتيرة العمل لسرعة الإنتهاء من الأعمال مع مراعاة المظهر الحضارى للطريق ومتفرعاته.

وخلال تفقده لأعمال التطوير الجارية بمحيط ترعة المريوطية نطاق حى الطالبية وجه المحافظ رئيس الحى برفع كفاءة الأسوار الخاصة بالمنشأت المقامة على جانبى أعمال التطوير وقطع الأراضى الفضاء بالتنسيق مع الجهات المسئولة عنها لمواكبة النقلة الحضارية الشاملة التى يشهدها حوض وضفتى الترعة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على مستوى النظافة ومنع إلقاء أية مخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل.