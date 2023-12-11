الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب الاتحاد: الشعب يكمل انتفاضته لانتخاب الرئيس لليوم الثاني

رضا صقر
رضا صقر

قال رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن الشعب المصري لليوم الثاني يكمل انتفاضته لانتخاب رئيس الدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الشعب ينتفض في كل الأحداث الوطنية لأنه يشعر بالمسؤولية وأن ذلك وطنه وبلده التي يجب أن يحافظ عليها ويتحمل من أجلها.

وأوضح أن الشعب خرج من المفهوم الضيق كاستحقاق دستوري إلى إرسال عدة رسائل للعالم من لحمة وطنية واصطفاف وطني لمواجهة المخاطر التي تواجه الدولة المصرية للحفاظ على أمنها وفي مقدمة هذه المخاطر ما يحدث في قطاع غزة.

وتابع أن الأخطار والمخططات التي تحاك للدولة المصرية والمخططات كثيرة للغاية، مؤكدا أن هذه المخططات هي ما تدفع الشعب المصري للتلاحم.


 

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