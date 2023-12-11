رافعين أعلام الحزب.. مسيرة حاشدة لـ"حماة الوطن " بشوارع السويس (فيديو)

عرضت جريدة "الدستور" مقطع فيديو، يرصد تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة السويس، اليوم الإثنين، مسيرة حاشدة بتوافد عدد كبير من ممثلي الحزب رافعين العلم الخاص باسم حزب "حماة وطن" في الشوارع من أجل حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرائاسية 2024.

توافد الناخبين مبكرا في ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.