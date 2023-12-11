الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رافعين أعلام الحزب.. مسيرة حاشدة لـ"حماة الوطن " بشوارع السويس (فيديو)

تنظيم حزب حماة الوطن
تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة السويس

عرضت جريدة "الدستور" مقطع فيديو، يرصد تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة السويس، اليوم الإثنين، مسيرة حاشدة بتوافد عدد كبير من ممثلي الحزب رافعين العلم الخاص باسم حزب "حماة وطن" في الشوارع من أجل حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرائاسية 2024. 

توافد الناخبين مبكرا في ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

مواد متعلقة

مسيرات حاشدة فى الدقهلية للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

من البحر الأحمر.. مسيرات حاشدة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

"انزل شارك".. مسيرة تجوب شوارع بورسعيد للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

طلاب جامعة السويس يحتشدون أمام لجانهم فى ثانى أيام الانتخابات

مسيرة حاشدة لطلاب جامعة المنيا في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

إقبال كثيف بـ جمصة في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية (فيديو)

التهامي: المصريون يقدمون ملحمة وطنية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

الشرطة النسائية تساعد كبار السن للأدلاء بأصواتهم بمدرسة السنطة الثانوية المشتركة

الأكثر قراءة

عاجل.. عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. وصول أعضاء مجلس الأمن لمستشفى العريش العام لزيارة المصابين الفلسطينيين

عاجل.. كواليس مكالمة ساخنة.. ماذا دار بين بوتين ونتنياهو خلال 50 دقيقة؟

رئيس الإذاعة المصرية الأسبق: الصعايدة معاك يا سيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

سيد الابنودى

بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال