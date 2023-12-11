مسيرات حاشدة فى الدقهلية للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" مشاهد لمسيرات حاشدة في الدقهلية للمشاركةبالانتخابات الرئاسية 2024، وظهر بها عدد كبير من المواطنين يتقدمهم الشباب يحملون الأعلام في مشهد كرنفالي حافل.

وبدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، أعمالها لليوم الثاني على التوالي في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تجرى تحت إشراف قضائي كامل، ووسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.