الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو التحالف الوطنى: الزحام الشديد على اللجان الانتخابية دليل وعى المصريين

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

أكد النائب طلعت عبدالقوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن استمرار الزحام الشديد على اللجان الانتخابية للمشاركة في العملية الانتخابية دليل على وعي المصريين.

وأوضح "عبدالقوي"، خلال مداخلته الهاتفية على القناة الأولى، أن حالة التزاحم الموجودة أمام اللجان هي رد الجميل للإنجازات والاستحقاقات، لافتًا إلى أن الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية كان لها تأثير كبير في استجابة المواطنين، واستشعار الخطر الذي يواجه الدولة وأهمية النزول والمشاركة في انتخاب قائد حكيم يتعامل مع القضايا بشكل احترافي.

وأكد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن هناك جهودا كبيرة من الدولة منذ أكثر من 3 أشهر للتوعية في جميع المحافظات بأهمية المشاركة الانتخابية وشرح البرنامج الانتخابي لهم.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا، ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وأعدت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، وعددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

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