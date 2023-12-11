عضو مجلس النواب: المشاركة السياسية واجب وطنى

أكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، أن أهمية التواجد بكثافة أمام اللجان الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية القادم 2024 استحقاق دستوري، مشيرًا إلى أهمية دور الشباب في العملية السياسية.

وأضاف، خلال لقاء هاتفي لفضائية «الأولى»، التي تقدم تغطية خاصة لانتخابات الرئاسة 2024، اليوم الإثنين، أن المشاركة السياسية واجب وطني على كل مصري، داعيًا المواطنين إلى المشاركة والإدلاء بصوتهم والمشاركة في واجبهم الوطني في صناعة مستقبلهم.

مصر تنتخب

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

يأتي ذلك فى الوقت الذى أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات اللازمة لبدء عملية التصويت فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة، بجانب توفير كل الإجراءات الصحية واللوجستية التى تساعد كبار السن، وذلك على كل المستويات.