الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لحث المواطنين على المشاركة.. التحالف الوطني يطلق مسيرة في حب الوطن بأسيوط

مسيرة في حب الوطن
مسيرة في حب الوطن بأسيوط

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأسيوط، مسيرة في حب الوطن لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، لاختيار رئيس مصر القادم.

 

وتفاعل عدد من الناخبين وذويهم وأعضاء التحالف الوطني، مع الأغاني الوطنية التي تعالت أصواتها من مكبرات الصوت الموجودة على مدخل اللجان منها لجنة مدرسة خديجة يوسف، إحدى اللجان التابعة لمحافظة أسيوط.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

 

انطلقت، صباح أمس الأحد، الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.

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