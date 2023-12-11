الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المرشح الرئاسى حازم عمر يتفقد اللجان الانتخابية بمدينة 6 أكتوبر

المرشح الرئاسي حازم
المرشح الرئاسي حازم عمر

تفقد المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، اليوم الإثنين، عددا من اللجان الانتخابية بمدينة السادس من أكتوبر.

رافق "عمر" في هذه الجولة؛ النائب اللواء محمد أبو هميلة المنسق العام للحملة الرئاسية، والنائب أحمد عاشور رئيس غرفة العمليات المركزية بالحزب، والمستشار أحمد حبيب أمين عام الحزب بالجيزة، والنائب طارق الطويل أمين مساعد الحزب لقطاع الشمال، والمستشار جمال الشريف أمين تنظيم الحزب بالجيزة، وعدد من قيادات الحزب بالمحافظة.

وانطلقت التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

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